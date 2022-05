Concert “Festival Musique en Vallée d’Olt”

2022-07-22 – 2022-07-22 EUR Concert à l’auditorium, à 18h30

• Zdenek FIBICH – Quintette en ré M op. 42 • Ludwig van BEETHOVEN – Symphonie 2 en ré M op. 36 (arr. Beethoven ) Des musiciens exceptionnels et passionnés, dans le cadre unique des hauts lieux patrimoniaux de la vallée du Lot. Concert à l’auditorium, à 18h30

