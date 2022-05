Concert “Festival Musique en Vallée d’Olt”

rendez-vous à l’Eglise paroissiale Des musiciens exceptionnels et passionnés, réunis pour rendre hommage, cette année, à Félix Mendelssohn, dans le cadre unique des hauts lieux patrimoniaux de la vallée du Lot. • Wolfgang Amadeus MOZART – Quintette en la M K.581 • Ludwig van BEETHOVEN – Symphonie 7 en la M op. 92 (arr. Natalia ensemble)

