Concert festival météo Wattwiller, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Wattwiller.

Concert festival météo 2021-07-31 21:00:00 – 2021-07-31

Wattwiller Haut-Rhin

EUR Suite à une rencontre lors du festival de violon du monde à Luzy dans le Morvan, Perrine Bourel et Mosin Kawa entrevoient la naissance d’un nouveau projet en duo. Perrine Bourel est porteuse d’une musique oubliée de violoneux des Alpes du Sud et du Dauphiné. Mosin Kawa est le détenteur d’une tradition musicale orale qui se transmet depuis 7 générations dans sa famille originaire du Rajasthan. Ces deux instruments complexes possèdent une palette sonore riche et nuancée. Ils permettent une exploration subtile, précise et approfondie du son.

Le Festival Météo Mulhouse et la Fondation François Schneider présentent : PERRINE BOUREL & MOSIN KAWA. Perrine Bourel : violon / Mosin Kawa : tablas, chant.

+33 3 89 82 10 10

