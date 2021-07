Concert – Festival Météo Campagne Ottmarsheim, 8 août 2021-8 août 2021, Ottmarsheim.

Concert – Festival Météo Campagne 2021-08-08 18:00:00 – 2021-08-08 19:00:00

Ottmarsheim 68490 Ottmarsheim

EUR Karam Al Zouhir, violon alto / Olivier Duverger, saxophone / Hecto J. Ayala, gutaire

Musiques traditionnelles et contemporaines (Folk, Jazz..) avec improvisations

RESERVATION OBLIGATOIRE – Nombre de places limité.

Karam Al Zouhir est musicien, compositeur, particulièrement investi dans la transmission musicale. Son travail, soutenu par le Festival Météo, se situe à la croisée des musiques traditionnelles, improvisées, classiques et contemporaines. Pour ce concert, il s’entoure de deux jeunes musiciens, le saxophoniste Olivier Duverger et le guitariste mexicain Hector J. Ayala. Le premier développe un magnifique travail au saxophone, au sein de formations classiques ou plus jazz. Le second possède un son de guitare singulier, particulièrement poignant dans des lieux résonnants, aux confins du blues ou de la musique folk. Trois musiciens généreux, qui mêlent leurs voix pour un moment fort de lyrisme et de poésie dans l’Abbatiale d’Ottmarsheim.

+33 3 89 45 36 67

