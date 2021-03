Narbonne Narbonne Aude, Narbonne CONCERT : FESTIVAL LES TROUBADOURS CHANTENT L’ART ROMAN EN OCCITANIE Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

CONCERT : FESTIVAL LES TROUBADOURS CHANTENT L’ART ROMAN EN OCCITANIE, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, Narbonne. CONCERT : FESTIVAL LES TROUBADOURS CHANTENT L’ART ROMAN EN OCCITANIE 2021-10-16 18:00:00 – 2021-10-16

Narbonne Aude Concert dans le cadre du « 16ème Festival les Troubadours chantent l’art roman en Occitanie » Par Trob’art Productions. +33 4 68 45 11 08 Concert dans le cadre du « 16ème Festival les Troubadours chantent l’art roman en Occitanie » Par Trob’art Productions.

Détails Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Narbonne Adresse Ville Narbonne