2022-08-08 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-08

Saint-Pierre-Toirac Lot 0 0 EUR Billetterie sur place le jour de la manifestation La fontaine, est un lieu de vie, d’échange, où les voix des femmes se mêlaient autrefois au chant de l’eau, au cœur du village. “A Funtana”, c’est l’histoire de trois femmes qui, après des parcours musicaux différents, se sont réunies autour d’un amour commun profond pour la terre de Corse, sa culture, sa musique et ses polyphonies en particulier, dont elles se sont imprégnées avec passion, jusqu’à la source. Même si elles ne sont pas nées sur l’Île de beauté, elles se retrouvent pour servir ces chants qui les bouleversent tant, de par leur caractère profond, généreux, authentique, avec plaisir, exigence et humilité. Le chant corse nécessite une attention à l’autre, une intimité, un regard, une écoute très intense. La liberté des ornementations, les sensations vibratoires et la combinaison des harmoniques, composants du son des trois voix, génèrent une émotion puissante. Elles ont choisi un répertoire qui allie les fameuses paghjelle, les chants religieux et la chanson nouvelle inspirée de la tradition. A Funtana vous invite à savourer la musique autour d’une fontaine corse… +33 5 65 34 58 74 Billetterie sur place le jour de la manifestation @ a funtana

