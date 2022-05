Concert – Festival Le Murmure du Son a du coeur Le Tréport, 21 mai 2022, Le Tréport.

Concert – Festival Le Murmure du Son a du coeur Le Tréport

2022-05-21 19:30:00 – 2022-05-21

Le Tréport Seine-Maritime

En concert – Golden Boys et Commun accord.

Le Festival Murmure du Son propose un concert solidaire, au profit de notre épicerie solidaire et nos restaus du Cœur. L’entrée est libre en échange d’un don de denrées (et ou plutôt produits d’hygiène ou d’entretien) ou don financier.

Buvette et restauration sur place.

http://www.murmureduson.org/

