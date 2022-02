Concert Festival Jazz Variations : Chromatik Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Concert Festival Jazz Variations : Chromatik Les Allues, 22 février 2022, Les Allues. Concert Festival Jazz Variations : Chromatik Auditorium – Méribel Centre 27 place Maurice Front – Maison du Tourisme Les Allues

2022-02-22 21:00:00 21:00:00 – 2022-02-22 22:30:00 22:30:00 Auditorium – Méribel Centre 27 place Maurice Front – Maison du Tourisme

Les Allues Savoie EUR 10 10 Chromatik est un groupe de Jazz/Hip-hop. Composé de 6 musiciens talentueux et explosifs ainsi que du rappeur Hi Levelz fraîchement sorti de l’émission « The Voice », le groupe séduit de manière élégante et survoltée, les amateurs de musique urbaine. info@meribel.net +33 4 79 08 60 01 Auditorium – Méribel Centre 27 place Maurice Front – Maison du Tourisme Les Allues

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Les Allues, Savoie Autres Lieu Les Allues Adresse Auditorium - Méribel Centre 27 place Maurice Front - Maison du Tourisme Ville Les Allues lieuville Auditorium - Méribel Centre 27 place Maurice Front - Maison du Tourisme Les Allues Departement Savoie

Les Allues Les Allues Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-allues/

Concert Festival Jazz Variations : Chromatik Les Allues 2022-02-22 was last modified: by Concert Festival Jazz Variations : Chromatik Les Allues Les Allues 22 février 2022 Les Allues Savoie

Les Allues Savoie