2022-03-01 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-01 22:30:00 22:30:00

Les Allues Savoie EUR 10 10 Célia Kaméni et Alfio Origlio nous invitent au voyage en proposant une recomposition de « pop and soul songs ». Des tubes intemporels subtilement réinterprétés par la chanteuse jazz la plus charismatique de sa génération.

Venez nombreux. info@meribel.net +33 4 79 08 60 01 Auditorium – Méribel Centre 27 place Maurice Front – Maison du Tourisme Les Allues

