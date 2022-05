Concert : Festival international – Orgue en Ardenne, 3 juillet 2022, .

Concert : Festival international – Orgue en Ardenne

2022-07-03 – 2022-07-03

Aux mélomanes de l’orgue, la programmation des concerts 2022 foisonnera de talents et rayonnera de joie autour sonorités de l’instrument majeur et monumental de notre belle ville.FESTIVAL INTERNATIONAL ORGUE EN ARDENNE en Juillet , Août et en Septembre à 18h.Basilique Notre-Dame d’Espérance de Charleville-Mézières- Dimanche 08 mai à 16h: LE JOUR DE L’ORGUE en partenariat avec l’association ” Orgue en France”. Visite et découverte de l’orgue avec accès à la tribune de l’orgue (accès exigu avec escalier en colimaçon et ne peut convenir aux personnes ayant des difficultés de mobilité).- Dimanche 03 juillet à 18h : Marie Cochard (Mouzon, Ardennes) organiste co-titulaire de l’orgue historique Moucherel-Formentelli de l’Abbatiale de Mouzon- Dimanche 17 juillet à 18h: Olivier Périn (Paris)Organiste titulaire adjoint de l’orgue historique de l’église de la Madeleine à Paris- Dimanche 14 Août à 18h : Liesbeth Schlumberger (Paris) organiste titulaire de l’orgue historique du temple de l’étoile à Paris- Dimanche 11 septembre à 18h : Gabriel Cho (Séoul, Corée du Sud) Organiste titulaire de l’orgue de la Cathédrale de Séoul.Entrée libre avec libre participation aux frais durant nos animationsRetransmission sur grand écran..LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE: le dimanche 18 septembre à 16hVisites et présentation de l’orgue

