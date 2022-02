[CONCERT / FESTIVAL GUITARE D’AUCAMVLLE ET DU NORD TOULOUSAIN] OSLO TROPIQUE Launaguet Launaguet Catégorie d’évènement: Launaguet

Launaguet, le vendredi 18 mars à 19:00

Christophe Rymland : Guitare/chant, Megane Rymland : basse/chœurs, Metty Bénistant : batterie, Frédéric Sagon : guitare/chœurs Oslo tropique jongle entre la froideur et la chaleur, des ri s de guitare à l’américaine et une plume incisive et engagée. Cette nouvelle formation revendique un rock brut en français, et délivre une musique qui retentit comme un signal d’alarme sur des phénomènes qui nous concernent. **// Gratuit** **// Retrouver leur Facebook [ici](https://www.facebook.com/OsloTropiqueRock/) et leur instagram [ici](http://instagram.com/oslo_tropique)** OSLO TROPIQUE Vendredi 18 mars à 19h à la Salle des fêtes de Launaguet Launaguet Launaguet Launaguet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T19:00:00 2022-03-18T22:00:00

