Steinbach

Concert Festival d’été Steinbach, 20 août 2021-20 août 2021, Steinbach. Concert Festival d’été 2021-08-20 20:00:00 – 2021-08-20

Steinbach Haut-Rhin Steinbach EUR Au programme de cette soirée musicale en plein air : des chansons ensoleillées avec Banana Camp, une bande de joyeux lurons, et une deuxième partie de soirée très rock avec High Voltage et son concert hommage à ACDC ! +33 3 89 75 50 35

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Steinbach Étiquettes évènement : Autres Lieu Steinbach Adresse Ville Steinbach lieuville 47.82191#7.15393