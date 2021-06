Concert Festival d’été Steinbach, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Steinbach.

Concert Festival d’été 2021-07-16 20:00:00 – 2021-07-16

Steinbach Haut-Rhin

Au programme de cette soirée musicale en plein air : de la chanson française avec P’tit Louis et son voyage musical de compositions guitare et voix, et une deuxième partie de soirée « swing’n’roll » avec The Cracked Cookies, un trio vocal féminin délicieusement fêlé !

Au programme de cette soirée musicale en plein air : de la chanson française avec P’tit Louis et du « swing’n’roll » avec The Cracked Cookies, un trio vocal féminin délicieusement fêlé !

Au programme de cette soirée musicale en plein air : de la chanson française avec P’tit Louis et du « swing’n’roll » avec The Cracked Cookies, un trio vocal féminin délicieusement fêlé !

Au programme de cette soirée musicale en plein air : de la chanson française avec P’tit Louis et son voyage musical de compositions guitare et voix, et une deuxième partie de soirée « swing’n’roll » avec The Cracked Cookies, un trio vocal féminin délicieusement fêlé !