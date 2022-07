Concert Festival des Orgues en Val de Saire Réville Réville Catégories d’évènement: Manche

Réville

Concert Festival des Orgues en Val de Saire Réville, 16 juillet 2022, Réville. Concert Festival des Orgues en Val de Saire

église Réville Manche

2022-07-16 – 2022-07-16 Réville

Denis Frémin, organiste titulaire de l'église Du Voeu, Aurore Bruère, Trompettiste.

Catégories d'évènement: Manche, Réville
Lieu Réville
Adresse église Réville Manche
Ville Réville

Réville Manche