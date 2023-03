Concert – Festival des Jardins en fête Mehun-sur-Yèvre Catégories d’Évènement: Cher

Mehun-sur-Yèvre

Concert – Festival des Jardins en fête, 6 août 2023, Mehun-sur-Yèvre

2023-08-06 17:00:00 – 2023-08-27

Cher Comment finir un weekend dans la joie et la bonne humeur ? Amené votre pliant et installez vous confortablement dans ce cadre de verdure où la musique incitera à la rêverie, à la danse ou au chant… Selon le groupe qui se produira devant vous. Un bon moment en perspective ! Comme chaque année, tous les dimanches d’août, venez profiter d’une pause musicale grâce aux concerts donnés gratuitement dans les jardins au cœur de la ville, dès 17h. +33 2 48 57 06 19 otmehun

