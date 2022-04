Concert – Festival de printemps à Haudricourt Pierrecourt Pierrecourt Catégories d’évènement: 76340

Pierrecourt

Concert – Festival de printemps à Haudricourt Pierrecourt, 14 mai 2022, Pierrecourt. Concert – Festival de printemps à Haudricourt Pierrecourt

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14

Pierrecourt 76340 Pierrecourt Concert pour le Festival de Printemps à Pierrecourt

Proposé par l’Harmonie municipale de Blangy/Bouttencourt avec le soutien du Département de Seine-Maritime

20h30 – Salle des fêtes – Gratuit et ouvert à tous !

Infos : 03 22 29 45 73 – patrice.sannier0847@orange.fr

@ Concert pour le Festival de Printemps à Pierrecourt

Proposé par l’Harmonie municipale de Blangy/Bouttencourt avec le soutien du Département de Seine-Maritime

20h30 – Salle des fêtes – Gratuit et ouvert à tous !

Infos : 03 22 29 45 73 – patrice… patrice.sannier0847@orange.fr +33 3 22 29 45 73 Concert pour le Festival de Printemps à Pierrecourt

Proposé par l’Harmonie municipale de Blangy/Bouttencourt avec le soutien du Département de Seine-Maritime

20h30 – Salle des fêtes – Gratuit et ouvert à tous !

Infos : 03 22 29 45 73 – patrice.sannier0847@orange.fr

@ Pierrecourt

dernière mise à jour : 2022-04-19 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle

Détails Catégories d’évènement: 76340, Pierrecourt Autres Lieu Pierrecourt Adresse Ville Pierrecourt lieuville Pierrecourt Departement 76340

Pierrecourt Pierrecourt 76340 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrecourt/

Concert – Festival de printemps à Haudricourt Pierrecourt 2022-05-14 was last modified: by Concert – Festival de printemps à Haudricourt Pierrecourt Pierrecourt 14 mai 2022 76340 Pierrecourt

Pierrecourt 76340