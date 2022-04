Concert – Festival de printemps à Haudricourt Haudricourt Haudricourt Catégories d’évènement: Haudricourt

Seine-Maritime

Concert – Festival de printemps à Haudricourt Haudricourt, 18 juin 2022, Haudricourt. Concert – Festival de printemps à Haudricourt Haudricourt

2022-06-18 – 2022-06-18

Haudricourt Seine-Maritime Haudricourt Concert pour le Festival de Printemps à HAUDRICOURT

Proposé par l’Harmonie municipale d’Aumale avec le soutien du Département de Seine-Maritime

21h00 – Eglise d’Haudricourt

Gratuit et ouvert à tous !

