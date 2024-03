Concert Festival de Musique du Haut-Jura Eglise Notre-Dame à Saint-Lupicin Coteaux du Lizon, samedi 23 mars 2024.

Un programme autour des oeuvres de Vivaldi, Scarlatti et Haendel qui aborde le mythe de Lucrèce, noble femme romaine violentée pendant l’occupation de Rome. A travers une passionnante exploration musicale des sentiments humains, ce mythe traverse les siècles et arrive intact dans sa force et sa violence jusqu’à notre époque ou il résonne particulièrement…

Avec Amel Brahim-Djelloul, soprano Nicolas Crnjanski, violoncelle Jérôme Coréens, clavecin et direction Les Paladins EUR.

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-06-23

Eglise Notre-Dame à Saint-Lupicin 2 Pl de l’Église

Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté

