Concert Festival de Musique du Haut-Jura Eglise Saint-Leger Chassal-Molinges, samedi 1 juin 2024.

Aliénor, duchesse d’Aquitaine, successivement reine de France et d’Angleterre, transmet aux cours du nord le grand art de la fin’amor des troubadours. La chanson courtoise va prendre son essor et s’épanouir dans le nord de la France Thibaut de Champagne, son arrière petit-fils, en sera l’un des plus prestigieux représentants. Un voyage en langues et en chansons, des troubadours aux trouvères, aux 12e et 13e siècles…

Avec Christel Boiron & Pierre Bourhis chant

Vivabiancaluna Biffi & Nolwenn Le Guern vièles à archet

Brigitte Lesne direction, harpe médiévale, percussions, chant

Alla Francesca, direction musicale Brigitte Lesne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:30:00

fin : 2024-06-01

Eglise Saint-Leger 1 Montée de l’Eglise

Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté

