Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 15 15 EUR Concert de Musiques traditionnelles du Charolais-Brionnais avec Béatrice BERNE (chalumeaux, clarinettes) et Michel NIOULOU (vielle)

Une rencontre exceptionnelle en hommage au terroir et à l’histoire locale.

Dans le cadre de la 19ème édition du Festival de Bourgogne du Sud. « Fantastiques Merveilles » en hommage à la soprano Angélique POURREYRON. Direction artistique: Martine CHIFFLOT.

