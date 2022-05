Concert : Festival Choral 2022 Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

450 élèves issus des chorales scolaires de 20 établissements du Havre et de sa région interprètent des chants autour du thème "Tout va bien" accompagnés par un orchestre. Des surprises vous attendent pendant le spectacle ! Billetterie sur place.

