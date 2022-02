Concert Festiorgues : Récital Vincent GENVRIN Urrugne, 8 mai 2022, Urrugne.

Concert Festiorgues : Récital Vincent GENVRIN Place René Soubelet Eglise Saint Vincent Urrugne

2022-05-08 18:00:00 – 2022-05-08 Place René Soubelet Eglise Saint Vincent

Urrugne Pyrénées-Atlantiques

La première fois que Vincent GENVRIN est venu à Urrugne, c'était en tant que directeur artistique de la firme Hortus, à l'occasion de l'enregistrement du CD de l'inauguration du nouvel orgue construit par Jean Daldosso. Treize ans plus tard nous sommes heureux de présenter à notre public ce musicien étonnant : professeur au Conservatoire de Dieppe, concertiste, et titulaire des orgues de deux grandes tribunes parisiennes. Il viendra rendre hommage à Schumann et à Lefébure-Welly, deux artistes romantiques, allemand et français, si différents, quoique contemporains. Tout en célébrant aussi le 200° anniversaire de la naissance de César Franck, qui leur est tout juste postérieur. Ce récital nous donnera l'occasion d'entendre la très belle transcription réalisée par Vincent GENVRIN du Quintette pour piano et cordes de Schumann.

+33 5 59 54 60 80

Place René Soubelet Eglise Saint Vincent Urrugne

