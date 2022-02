Concert FestiOrgues : Hautbois et Orgue Urrugne, 18 août 2022, Urrugne.

Concert FestiOrgues : Hautbois et Orgue Urrugne

2022-08-18 – 2022-08-18

Urrugne Pyrénées-Atlantiques

18 18 EUR Hautbois et Orgue à l’Eglise de Saint Jean de Luz, le 18 août à 21h

Le hautbois virtuose de Davide GUERRIERI dialoguera avec l’orgue de chœur, récemment restauré, confié à Giorgio REVELLI.

Leur duo, fondé il y a sept ans, parcourt avec passion le répertoire allemand, italien et français, classique, romantique et moderne : ils sont les interprètes virtuoses de programmes éclectiques et singuliers, comportant des œuvres originales et aussi des transcriptions. Le hautbois de Davide Guerrieri, tantôt volubile et joyeux, tantôt sarcastique ou sentimental, apporte un supplément d’âme à ces œuvres célèbres…ou à découvrir

Au programme : Œuvre de JS. Bach, CPE Bach, Haendel, Saint-Saëns, Poulenc,… Concert transmis sur grand écran.

+33 5 59 54 60 80

Urrugne

