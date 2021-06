Nevers Nevers 58200, Nevers Concert festif Nevers Nevers Catégories d’évènement: 58200

Nevers

Concert festif Nevers, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Nevers. Concert festif 2021-07-04 – 2021-07-04 La Maison Boulevard Pierre de Coubertin

Nevers 58200 17 EUR L’Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais s’associe pour la première fois à l’Orchestre Dijon-Bourgogne, pour un moment musical exceptionnel avec le violoniste de renommée internationale Nicolas Dautricourt.

Billetterie sur www.maisonculture.fr/spectacle/concert-festif1 +33 3 86 93 09 09 http://maisonculture.fr/ L’Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais s’associe pour la première fois à l’Orchestre Dijon-Bourgogne, pour un moment musical exceptionnel avec le violoniste de renommée internationale Nicolas Dautricourt.

Billetterie sur www.maisonculture.fr/spectacle/concert-festif1

Détails Catégories d’évènement: 58200, Nevers Étiquettes évènement : Autres Lieu Nevers Adresse La Maison Boulevard Pierre de Coubertin Ville Nevers lieuville 46.98604#3.16082