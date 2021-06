Concert festif Esplanade du Palais Ducal, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Nevers.

Concert festif

Esplanade du Palais Ducal, le dimanche 4 juillet 2021 à 21:00

Quatre-vingt-dix musiciens célèbreront les plus grands tubes de la musique classique sur l’esplanade du Palais Ducal : un concert événement ! L’Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais s’associe pour la première fois à l’Orchestre Dijon-Bourgogne, pour un moment musical exceptionnel avec le violoniste de renommée internationale Nicolas Dautricourt. L’Orchestre Dijon-Bourgogne poursuit une dynamique artistique tournée vers l’excellence dans l’exécution du répertoire symphonique, de l’époque classique à nos jours. Ensemble associé à l’Opéra de Dijon, l’ODB est présent sur la scène et dans la fosse de l’Auditorium où il accompagne des productions audacieuses et des solistes de renom (Bruno Philippe, Victor Julien-Laferrière, Denis Kozhukhin, Adélaïde Ferrière, Matthias Winckhler) sous la direction de chefs réputés tels que Roberto Rizzi Brignoli, Iñaki Encina Oyón, Adrien Perruchon, Antonello Allemandi, Nicolas Krüger. Les deux orchestres accompagneront le soliste Nicolas Dautricourt, l’un des violonistes français les plus brillants et les plus attachants de sa génération. Prix Georges Enesco de la SACEM et Révélation Classique de l’ADAMI au Midem de Cannes, il est depuis 2017 directeur artistique des « Fêtes Musicales » de Corbigny. Quatre-vingt-dix musiciens célèbreront les plus grands tubes de la musique classique sur l’esplanade du Palais Ducal : un concert événement ! Programme : • Ouverture Festive opus 96 – Dimitri Chostakovitch • Introduction et Rondo Capriccioso – Camille Saint-Saëns / Violon : Nicolas Dautricourt • Intermezzo – Cavalleria Rusticana – Pietro Mascagni • Marche de L’Amour des Trois Oranges – Serge Prokofiev • Pomp and Circumstance – Edward Elgar • Fantaisie sur Carmen, opus 25 – Pablo de Sarasate / Violon : Nicolas Dautricourt • Musique originale du film Star Wars – John Williams : Main Title, Princess Leia’s Theme, The Imperial March, Yoda’s Theme, Throne Room and End Title

Tarifs : 25€ / 17€ / 11€

Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais – Orchestre Dijon-Bourgogne – Direction : Dominique Baran – Violon : Nicolas Dautricourt

Esplanade du Palais Ducal



