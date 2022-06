Concert festif avec le duo O’Cab

2022-08-05 19:30:00 – 2022-08-05 O’Cab, c’est un duo de deux musiciens ponots.

O'Cab, c'est un duo de deux musiciens ponots.

Ils invitent l'auditeur dans un voyage entre différents styles, du jazz à la musique des balkans en passant par le blues, la chanson française ou encore le rock.

