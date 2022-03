Concert Fest’Hiver Saint-Léon-sur-l’Isle Saint-Léon-sur-l'Isle Catégories d’évènement: Dordogne

Concert Fest’Hiver Saint-Léon-sur-l’Isle, 19 mars 2022, Saint-Léon-sur-l'Isle. Concert Fest’Hiver Saint-Léon-sur-l’Isle

2022-03-19 – 2022-03-19

Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne Saint-Léon-sur-l’Isle Concerts rock à 18h, RDV salle des fêtes.

3 groupes : Advïtam, Single Trip, Ami’s Croche.

Buvette et restauration rapide sur place.

Tarif d’entrée : 8 €, gratuit moins de 12 ans

