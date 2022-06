Concert « Festen »

Concert « Festen », 11 juin 2022, . Concert « Festen »

2022-06-11 – 2022-06-11 A 20h30 à la Ferme de Villefavard. Tarifs : plein 15€, réduit 10€, gratuit -12 ans. Sur réservation. Ferme de Villefavard : 05 55 60 29 32. Dans le cadre du Festival « Les grands espaces ».

Damien Fléau, saxophone, ténor et soprano

Olivier Degabriele, contrebasse

Maxime Fléau, batterie

Jean Kapsa, paino

