Le Dimanche 13 Mars 2022, à 15h, au Complexe Polyvalent E. Pinchon de THOUROTTE – Salle Aragon (26 bis Avenue d’Austerlitz – 60150 Thourotte), les 40 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte vous proposent de vous plonger dans l’ambiance des rythmes et de la musique du Brésil avec le **concert “FESTA BRAZIL”**, sous la direction et sur des arrangements d’Eric Basserie. Entrée : 8 € – Enfant moins de 16 ans : 4 € (Placement libre – ouverture des portes et de la billetterie à 14h30) Réservation en ligne : [https://forms.gle/dtXjk7iYvP6bXgq16](https://forms.gle/dtXjk7iYvP6bXgq16) Page Facebook de l’événement :[https://www.facebook.com/events/651815632909622](https://www.facebook.com/events/651815632909622) Informations : 06 86 30 67 41 – [orchestre.harmonie.thourotte@orange.fr](mailto:orchestre.harmonie.thourotte@orange.fr) Pass vaccinal et port du masque obligatoires. Avant le concert « FESTA BRAZIL », le dimanche 13 mars 2022, à 12h, au Complexe Polyvalent Edouard Pinchon (Salle Brassens), l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte vous propose une **Escale Gourmande** aux Antilles en venant déguster un Colombo de Poulet ! Au menu : – Apéritif : verre de Punch – Plat : Colombo de Poulet – Dessert : une Pâtisserie – Café (les boissons sont en supplément). La Formule “Repas + Entrée au Concert” vous est proposée au prix de 20 € (pour les enfants de moins de 16 ans : 12 €). Cette formule est proposée uniquement sur réservation (avant le 4/03). – Information : 06 86 30 67 41 / [orchestre.harmonie.thourotte@orange.fr](mailto:orchestre.harmonie.thourotte@orange.fr) Réservation en complétant le formulaire en ligne en cliquant sur ce lien [https://forms.gle/ZPd1C2vQKpK2zdVU6](https://forms.gle/ZPd1C2vQKpK2zdVU6) La réservation sera à confirmer par son paiement avant le 4/03/2022 : le règlement est à effectuer par chèque à l’ordre de l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte et doit être envoyé avec votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et e-mail à l’adresse suivante : Orchestre d’Harmonie de Thourotte – M. Vincent Marié – 159 rue des Acacias – 60150 Mélicocq.

Complexe Polyvalent Edouard Pinchon 26 Bis Avenue d’Austerlitz , 60150 Thourotte Thourotte



2022-03-13T12:00:00 2022-03-13T14:30:00;2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T17:00:00