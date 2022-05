Concert Fest-Noz – Wipidoup Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Catégories d’évènement: Finistère

Concert Fest-Noz – Wipidoup
Plobannalec-Lesconil
2022-05-17 19:30:00

Le restaurant Tara Cantine de Mer accueille le groupe Wipidoup pour un concert / fest-noz Quai de Langoguen. Restauration à table ou sur le pouce : moules frites ou galettes saucisse. Ambiance assurée avec ce groupe réputé en Pays Bigouden, avec belle vue sur le port.

+33 2 98 82 27 43 https://www.cantinedemer.com/

