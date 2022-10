Concert / Fest-noz « Taol Kalon » à Dédé Riou Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou Catégories d’évènement: Châteauneuf-du-Faou

2022-11-12 19:00:00 – 2022-11-12

Finistre Cette soirée « coup de coeur » (« Taol-Kalon » en breton) est à ne manquer sous aucun prétexte, pour trois raisons : d’abord, elle a lieu dans la salle mythique de Penn-ar-Pont, à l’endroit même où naquit, en 1977, le Printemps de Châteauneuf.

Ensuite, parce qu’elle rend hommage, chaque année, à une personnalité de la culture traditionnelle bretonne.

Enfin, cette année, la soirée « Taol Kalon » est consacrée à Dédé RIOU ! A partir de 19h00 : Repas sonné et chanté (réservation obligatoire pour le repas !)

A partir de 21h30 : Fest Noz

