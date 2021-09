Villers-sur-Fère Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec Aisne, Villers-sur-Fère concert “Femmes interprètes & compositrices” Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec Villers-sur-Fère Catégories d’évènement: Aisne

Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec, le samedi 18 septembre à 19:30

Journées du matrimoine L’événement, créé en 2015 par l’association HF Île-de-France, répond aux Journées du Patrimoine en valorisant “l’héritage des femmes”. Il veut “gommer les inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture”. Pour cette 7ème édition, en partenariat avec HF Île-de-France, les conservatoires d’Est Ensemble lancent “Elles Ensemble” : un week-end de concerts, spectacles et expositions autour de femmes artistes, compositrices et interprètes.

Entrée libre

concert "Femmes interprètes & compositrices" autour de Nadia & Lili Boulanger par les enseignantes du conservatoire

2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T21:00:00

