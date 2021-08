La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Finistère, La Forêt-Fouesnant Concert “Femmes de légende” La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

La Forêt-Fouesnant

Concert “Femmes de légende” La Forêt-Fouesnant, 4 septembre 2021, La Forêt-Fouesnant. Concert “Femmes de légende” 2021-09-04 – 2021-09-04

La Forêt-Fouesnant Finistère La Forêt-Fouesnant Venez assister à un récital à l’honneur des compositrices telles Pauline Viardot, Maria Malibran et Mel Bonis ! Concert d’extérieur d’une heure suivi d’un moment d’échange avec les artistes. iletaitunefoisaustang@gmail.com +33 6 31 07 63 39 Venez assister à un récital à l’honneur des compositrices telles Pauline Viardot, Maria Malibran et Mel Bonis ! Concert d’extérieur d’une heure suivi d’un moment d’échange avec les artistes. dernière mise à jour : 2021-07-16 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant

Détails Catégories d’évènement: Finistère, La Forêt-Fouesnant Autres Lieu La Forêt-Fouesnant Adresse Ville La Forêt-Fouesnant lieuville 47.9182#-3.97156