Concert – Femme et Liberté Cosmopolis Nantes, dimanche 14 avril 2024.

Concert programmé dans le cadre de la manifestation 1979-2024. L’Iran en révolutions du 09 avril au 30 mai 2024 à Cosmopolis. Petite restauration sur place avant et après le concert par le restaurant Shahnameh.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-14 17:00 – 18:30

Musique et Poésie par le collectif Musique migranteLe collectif Musique migrante propose un spectacle de l’ensemble poétique la Rose : poésies en persan, espagnol, arabe, anglais, traduites en français et accompagnées au piano par un répertoire de tango contemporain.

Cosmopolis Centre Ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr