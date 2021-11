Concert – FEMI KUTI & THE POSITIVE FORCE Saint-Brieuc, 10 décembre 2021, Saint-Brieuc.

Concert – FEMI KUTI & THE POSITIVE FORCE Rue René Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

2021-12-10 20:30:00 – 2021-12-10 22:30:00 Rue René Yves Creston Bonjour Minuit

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Parler de la famille Kuti, c’est parler d’une lignée aussi importante dans l’histoire de la musique que celle des Marley. A la différence qu’il s’agit ici du Nigéria et de l’afrobeat, des années 70 lorsque Fela Kuti fusionna soul, jazz, et highlife (musique d’Afrique de l’Ouest). S’y ajoutent des textes engagés contre la corruption, la dictature et le pouvoir des multinationales, faisant de son créateur une véritable légende.

L’héritage musical des Kuti se perpétue avec le fils aîné Femi, saxophoniste, qui a débuté aux côtés de son père. Presque trente ans de carrière solo plus tard, lui aussi est toujours habité par l’urgence de dénoncer la corruption et les magouilles politiques dans son pays – et plus généralement en Afrique. Il perpétue le choc que fut l’apparition de l’afrobeat sur les scènes musicales, ses performances généreuses et dansantes, où l’énergie se dispute à l’engagement. Il n’est pas si courant qu’un artiste réussisse à ne jamais dénaturer ses combats, et à porter haut cette noble idée de témoignage et de partage, Femi Kuti y parvient avec talent. Et la tradition se perpétue, puisque son fils Made partage la scène avec lui…

