Concert : Féerie de Noël au Splendid Saint-Quentin, 21 décembre 2022, Saint-Quentin .

Concert : Féerie de Noël au Splendid

Saint-Quentin Aisne

2022-12-21 20:00:00 – 2022-12-21

Saint-Quentin

Aisne

18 Dans un décor féerique, redécouvrez les plus grands et les plus beaux standards de Noël. La merveilleuse histoire de Noël sera contée avec la participation des enfants : une véritable crèche vivante qui réjouit petits et grands… Un merveilleux spectacle où les notes de gaieté diffusées se transforment en salves de joies, de rires et de bonheur !

Pop’n Gospel clôturera sa tournée de Noël Féerie de Noël au Splendid de Saint-Quentin le mercredi 21 décembre à 20h avec la participation du Choeur du Nord pour un final enchanteur…

Billetterie :

Tarif normal : 18 euros

Tarif réduit : 14 euros

Espace St-Jacques : 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin

Billetterie spectacles : 03 23 62 36 77

Ticket master : https://vu.fr/fTgq

Dans un décor féerique, redécouvrez les plus grands et les plus beaux standards de Noël. La merveilleuse histoire de Noël sera contée avec la participation des enfants : une véritable crèche vivante qui réjouit petits et grands… Un merveilleux spectacle où les notes de gaieté diffusées se transforment en salves de joies, de rires et de bonheur !

Pop’n Gospel clôturera sa tournée de Noël Féerie de Noël au Splendid de Saint-Quentin le mercredi 21 décembre à 20h avec la participation du Choeur du Nord pour un final enchanteur…

Billetterie :

Tarif normal : 18 euros

Tarif réduit : 14 euros

Espace St-Jacques : 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin

Billetterie spectacles : 03 23 62 36 77

Ticket master : https://vu.fr/fTgq

sam@lechoeurdunord.com +33 3 23 62 36 77

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-12-15 par