Après une semaine de stage intensif en internat, 60 jeunes musiciens, issus des villes et villages du Département vous invitent à leur concert de fin de stage. Issus des associations musicales de la Fédération des Sociétés Musicales de la Haute-Garonne (FSM31), ce concert est un moment fort pour vous présenter la qualité de la musique amateur dans le Département. La FSM31 regroupe 58 associations : écoles de musique, harmonies, chorales, big bands, orchestre à plectre, … soit 6500 musiciens amateurs. Ses activités sont axées sur la promotion de la musique à travers la formation des jeunes. Ce concert témoigne de la richesse et la qualité de l’enseignement musical dans notre Département. Au programme : des musiques de films, les grands standards d’aujourd’hui, les créations pour orchestres d’harmonie. Et bien sûr, l’entrée est gratuite. _Entrée gratuite, passe sanitaire exigé_ Concert d’Automne de l’orchestre d’harmonie départemental juniors. Direction : Laurent Itier Grande Halle Rue du Somport, 31240 L’Union L’Union Haute-Garonne

