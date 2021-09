CONCERT – Fayçal SALHI Quartet Poligny, 28 septembre 2021, Poligny.

CONCERT – Fayçal SALHI Quartet 2021-09-28 – 2021-09-28 Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue

Poligny Jura

8 EUR Quoi de mieux pour voyager que Fayçal Salhi, qui nous emmène là où l’Europe se confond avec l’Orient… Profondes et mystérieuses, les sonorités de son oud s’unissent pour générer un ensemble musical qui va bien au-delà de la simple fusion de genres. Fayçal parvient à créer une musique moderne et originale, qui s’inscrit librement dans les cultures urbaines contemporaines, tout en gardant un profond enracinement dans les 4000 ans d’histoire du plus noble des instruments.

Concert – Tout public

Mardi 28 septembre 2021 à 20 H 30

mi-scene@orange.fr +33 3 84 37 11 39 http://www.mi-scene.fr/

