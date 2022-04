CONCERT FAYA SWING Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

CONCERT FAYA SWING Sérignan, 17 juin 2022, Sérignan. CONCERT FAYA SWING Sérignan

2022-06-17 – 2022-06-17

Sérignan Hérault Rendez-vous avec Faya Swing.

Adrien Levyne invite ses amis à jouer sur l’herbe devant la médiathèque pour clôturer la saison. Il réunit une guitare, un violon, une trompette et un accordéon.

Un mélange de cultures du voyage avec du swing manouche et des musiques de l’est Entrée libre.

