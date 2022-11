Concert Fawkes et Josquin Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Concert Fawkes et Josquin Redon, 2 décembre 2022, Redon. Concert Fawkes et Josquin

4 Quai Robert Surcouf P’tit Théâtre Notre-Dame Redon Ille-et-Vilaine P’tit Théâtre Notre-Dame 4 Quai Robert Surcouf

2022-12-02 – 2022-12-02

P’tit Théâtre Notre-Dame 4 Quai Robert Surcouf

Redon

Ille-et-Vilaine Concert au P’tit Théâtre de Notre-Dame La première partie démarre à 19h30 avec Fawkes (Charles-Henri Gilot) pour 30 minutes environ

Entracte de 45 minutes pour changement de plateau et second concert à 20h45, avec Josquin, chanson saveur folk.

Food truck et bar sur place contact@arvormusic.com +33 6 79 95 87 74 P’tit Théâtre Notre-Dame 4 Quai Robert Surcouf Redon

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Redon Autres Lieu Redon Adresse Redon Ille-et-Vilaine P'tit Théâtre Notre-Dame 4 Quai Robert Surcouf Ville Redon lieuville P'tit Théâtre Notre-Dame 4 Quai Robert Surcouf Redon Departement Ille-et-Vilaine

Redon Redon Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/redon/

Concert Fawkes et Josquin Redon 2022-12-02 was last modified: by Concert Fawkes et Josquin Redon Redon 2 décembre 2022 4 Quai Robert Surcouf P'tit Théâtre Notre-Dame Redon Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine redon

Redon Ille-et-Vilaine