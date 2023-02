Concert Faut pas pousser mémé Saché, 4 mars 2023, Saché Saché.

Concert Faut pas pousser mémé

Place Alexander Calder Saché Indre-et-Loire

2023-03-04 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-04 23:59:00 23:50:00

Spectacle burlesque de chansons originales avec buvette et restauration rapide sur place. “Faut pas pousser mémé” délivre sans vergogne un répertoire original de chansons françaises dégagées, hétéroclites, rentables et chatoyantes. Servi par 4 chanteurs instrumentistes habités et concupiscents, le spectacle “chanter plus pour gagner plus” est un voyage à travers des tableaux parfois émouvants, parfois poétiques mais le plus souvent caustiques et ubuesques.

ape.sache37@gmail.com +33 6 22 49 70 52 https://www.facebook.com/events/713661376832696/?active_tab=discussion

APE

