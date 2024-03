Concert | Faustroll Trémargat, dimanche 31 mars 2024.

Concert | Faustroll Trémargat Côtes-d’Armor

Concert Faustroll

Genre / Chansons signées

Faustroll ils sont 6 personnes, deux de trop pour jouer à la belote, alors ils choisirent la musique. S’ils étaient tout seul dans le groupe, Faustroll serait magnifiquement schizophrène, un peu comme une boule-à-facettes avec autant de facettes musicales collées dessus. Pour autant, Faustroll n’est pas plus disco que punk et se laisse poétiquement traverser par le monde qui les entoure de plus ou moins loin. Faustroll est forcément pataphysique, l’inverse étant tout autant relatif. Faustroll y’en a 5 qu’ont les mains prises par leurs instruments, alors heureusement y’a une chansigneuse qui danse avec ses mains pour parler à celleux qui n’ont pas le son.

Entrée libre / restauration sur place.

Org. La Pépie .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 20:00:00

fin : 2024-03-31

Tremargad Kafe

Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Concert | Faustroll Trémargat a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh