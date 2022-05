Concert Fath’son au Clan des Elfes Montreuil Montreuil Catégorie d’évènement: Montreuil

Concert Fath'son au Clan des Elfes
3 rue du Clape-en-Bas Montreuil

2022-06-17 – 2022-06-17

3 rue du Clape-en-Bas Montreuil 62170 Montreuil Fath’Son Live Rock !

Crêperie Le Clan des Elfes – Montreuil

Vendredi 17 juin

——————————–

Fath’Son, Groupe Rock Post-Grunge, vous présente son prochain concert au Clan des Elfes le vendredi 17 juin. Renseignements : +33 (0)6 21 40 55 47 ou par mail : marcdelp@hotmail.fr leclandeselfes62@gmail.com +33 6 83 71 16 66 https://www.fathson.fr/ Fath’Son Live Rock !

