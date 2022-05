Concert – Father In Law (Blues, Folk, Rock)

Concert – Father In Law (Blues, Folk, Rock), 27 mai 2022

Father in Law se compose d'un duo (basse et guitare/chant). L'univers du duo tourne autour du Blues, Folk et Rock (Bob Dylan, Neil Young, Creedence Clearwater Revival, Johnny Cash, Elvis Presley,…) avec dans la voix les intonation d'Elvis Presley !

