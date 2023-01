Concert : Fare la nina na Baldenheim Baldenheim Baldenheim Catégories d’Évènement: Baldenheim

Bas-Rhin Baldenheim 0 EUR La chanteuse Anne Schlick et la guitariste Monique Haug présentent leur concert « Fare la nina na » avec des œuvres du répertoire italien du 17ème siècle. La voix se mêle au théorbe et à la guitare baroque et la vièle fait écho au chant. Concert de la chanteuse Anne Schlick et de la musicienne Monique Haug, œuvres du répertoire italien du 17ème siècle +33 3 88 85 30 13 Baldenheim

