La Maison de la Terre vous invite à l’inauguration de la brasserie Court Circuit et le concert de Fara Nazwa, à Bordanova, tiers-lieu de 3PA, à Lahage. > Participation libre et nécessaire > Restauration sur place – La Brasserie du Court-Circuit développe des bières bio produites/distribuées en circuit court et depuis quelques mois s’est installée à Bordanova, tiers-lieu de l’association 3PA, à Lahage. Elle vous ouvre ses portes pour l’inauguration ! – Fara Nazwa, c’est un violon, un accordéon, des cuivres, une guitare, une basse, des percus et de l’énergie, réunis pour vous faire danser au son de la musique des balkans et la méditerranée. Depuis les chansons traditionnelles tziganes jusqu’aux rythmes déjantés de morceaux bulgares, embarquez avec nous pour ce voyage musical! Venez donc chanter, danser, boire et rire avec Fara Nazwa au cours d’une belle soirée de découverte et de joie partagée!

2021-07-31T20:30:00 2021-07-31T22:00:00