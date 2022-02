Concert « Fantaisies, variations ….Hommages et Evocations » Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Concert « Fantaisies, variations ….Hommages et Evocations » Dinan, 22 avril 2022, Dinan. Concert « Fantaisies, variations ….Hommages et Evocations » Dinan

2022-04-22 – 2022-04-22

Dinan Côtes d’Armor Dinan J.S. Bach, C. Franck, Al. Guilmant, J. Langlais, F. Mendelssohn, L. Vierne,

Par Isabelle Fontaine Née en 1975, Isabelle Fontaine travaille successivement l’orgue avec Christian Robert (son oncle, organiste de la Cathédrale de Bordeaux), Hélène Hebraud (Conservatoire de Gagny), Odile Pierre (Conservatoire National de Région de Paris) et Pierre Pincemaille (Conservatoire Claude Debussy, Paris).

Elle est titulaire d’un Prix d’improvisation du CNR de Paris, d’un Prix d’orgue des concours centralisés de la Ville de Paris, et d’une Médaille d’or de Formation musicale. Admise « première nommée » dans les classes d’Ecriture du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, elle y obtient un Premier Prix d’Harmonie (classe de Roger Boutry), un Premier Prix de Contrepoint à l’unanimité (classe de Jean-Paul Holstein) et un Second Prix de Fugue (classe de Michel Merlet). Elle étudie aussi la Composition à l’Ecole Normale de Musique de Paris. Ayant mené parallèlement des études en Faculté de Musicologie, Isabelle Fontaine est Professeur Agrégé d’Education Musicale et Chant choral, et enseigne actuellement dans des collèges de l’Aisne. Organiste liturgique dès l’âge de 11 ans, elle est, depuis janvier 2001, titulaire des grandes orgues Victor Gonzalez de la Cathédrale de Soissons ; elle est aussi membre du Service diocésain de Pastorale liturgique et sacramentelle. Elle est en outre régulièrement appelée à écrire des articles ou dispenser des formations dans le domaine de la musique liturgique. Concertiste, elle se produit régulièrement dans diverses régions, et notamment à Paris et dans les environs, ainsi que dans de plusieurs cathédrales de France : Amiens, Soissons, Bordeaux, Nevers, Bourg en Bresse, Oloron Sainte Marie, Rodez, Dol de Bretagne, Gap … Comme compositeur, elle écrit principalement pour l’orgue, mais aussi pour piano, musique de chambre, trompette et orgue, des chants liturgiques (dont une Messe publiée, et chantée dans de nombreux diocèses) et œuvres sacrées (comme son Magnificat créé en 2005 à Lourdes lors de l’inauguration du grand orgue Cavaillé-Coll restauré de la Basilique du Rosaire). amis.orgues.dinan@gmail.com J.S. Bach, C. Franck, Al. Guilmant, J. Langlais, F. Mendelssohn, L. Vierne,

Par Isabelle Fontaine Née en 1975, Isabelle Fontaine travaille successivement l’orgue avec Christian Robert (son oncle, organiste de la Cathédrale de Bordeaux), Hélène Hebraud (Conservatoire de Gagny), Odile Pierre (Conservatoire National de Région de Paris) et Pierre Pincemaille (Conservatoire Claude Debussy, Paris).

Elle est titulaire d’un Prix d’improvisation du CNR de Paris, d’un Prix d’orgue des concours centralisés de la Ville de Paris, et d’une Médaille d’or de Formation musicale. Admise « première nommée » dans les classes d’Ecriture du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, elle y obtient un Premier Prix d’Harmonie (classe de Roger Boutry), un Premier Prix de Contrepoint à l’unanimité (classe de Jean-Paul Holstein) et un Second Prix de Fugue (classe de Michel Merlet). Elle étudie aussi la Composition à l’Ecole Normale de Musique de Paris. Ayant mené parallèlement des études en Faculté de Musicologie, Isabelle Fontaine est Professeur Agrégé d’Education Musicale et Chant choral, et enseigne actuellement dans des collèges de l’Aisne. Organiste liturgique dès l’âge de 11 ans, elle est, depuis janvier 2001, titulaire des grandes orgues Victor Gonzalez de la Cathédrale de Soissons ; elle est aussi membre du Service diocésain de Pastorale liturgique et sacramentelle. Elle est en outre régulièrement appelée à écrire des articles ou dispenser des formations dans le domaine de la musique liturgique. Concertiste, elle se produit régulièrement dans diverses régions, et notamment à Paris et dans les environs, ainsi que dans de plusieurs cathédrales de France : Amiens, Soissons, Bordeaux, Nevers, Bourg en Bresse, Oloron Sainte Marie, Rodez, Dol de Bretagne, Gap … Comme compositeur, elle écrit principalement pour l’orgue, mais aussi pour piano, musique de chambre, trompette et orgue, des chants liturgiques (dont une Messe publiée, et chantée dans de nombreux diocèses) et œuvres sacrées (comme son Magnificat créé en 2005 à Lourdes lors de l’inauguration du grand orgue Cavaillé-Coll restauré de la Basilique du Rosaire). Dinan

dernière mise à jour : 2022-02-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Ville Dinan lieuville Dinan Departement Côtes d'Armor

Dinan Dinan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/

Concert « Fantaisies, variations ….Hommages et Evocations » Dinan 2022-04-22 was last modified: by Concert « Fantaisies, variations ….Hommages et Evocations » Dinan Dinan 22 avril 2022 Côtes-d’Armor dinan

Dinan Côtes d'Armor