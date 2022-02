[Concert] Fantaisies Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Les « Fantaisies » pour ensemble de percussion sont des pièces de musique de chambre heureuses. Mélodies et harmonies simples, métrique aisée, accompagnement de batterie, rythmes faciles. L'improvisation y tient une place conséquente aux côtés de l'écriture. Les compositions sont ouvertes : initialement destinées à un ensemble de percussions, elles peuvent accueillir le chant comme d'autres instruments. Le théâtre y entre de manière discrète.

