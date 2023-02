Concert-fantaisie « Mon Mozart à Moi » – Jean François Zygel Gare du Midi, 7 mai 2023, Biarritz .

Concert-fantaisie « Mon Mozart à Moi » – Jean François Zygel

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi Biarritz Pyrénées-Atlantiques Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

2023-05-07 18:30:00 – 2023-05-07

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Le célèbre pianiste improvisateur nous plonge avec sa fougue et son brio légendaires dans l’univers mozartien. De l’interprétation à l’improvisation, en solo ou accompagné par l’Ensemble Orchestral de Biarritz dirigé par Yves Bouillier, Jean- François Zygel nous propose un hommage intime et émouvant au musicien le plus aimé et le plus joué de l’histoire de la musique.

Le célèbre pianiste improvisateur nous plonge avec sa fougue et son brio légendaires dans l’univers mozartien. De l’interprétation à l’improvisation, en solo ou accompagné par l’Ensemble Orchestral de Biarritz dirigé par Yves Bouillier, Jean- François Zygel nous propose un hommage intime et émouvant au musicien le plus aimé et le plus joué de l’histoire de la musique.

+33 5 59 22 44 66 Ensemble Orchestral de Biarritz

ENSEMBLE_ORCHESTRAL_DE_BIARRITZ

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

dernière mise à jour : 2023-02-24 par