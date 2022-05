Concert Fanny Clamagirand et Vanya Cohen Tauriac Tauriac Catégories d’évènement: Lot

Tauriac Lot Le célèbre duo classique, la violoniste Fanny Clamagirand et la pianiste Vanya Cohen, interprétera un splendide programme de Saint-Saëns, pour célébrer le centenaire de sa mort, et César Franck. Ces deux artistes ont fait une étude approfondie de Saint-Saëns et sont reconnues dans le monde entier pour leurs intégrales en CD des œuvres pour violon et piano. +33 9 71 59 26 80 Ferrandou music

